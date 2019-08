Unicef: V zahodni in srednji Afriki zaradi napadov šolanje prekinilo skoraj dva milijona otrok

New York, 23. avgusta - V zahodni in srednji Afriki je bilo zaradi vse večjega števila napadov na šole in groženj z nasiljem skoraj dva milijona otrok prisiljenih prekiniti šolanje, je danes opozoril Sklad ZN za otroke (Unicef). V osmih državah na tem območju je bilo junija letos zaradi nevarnosti zaprtih več kot 9000 šol, kar je trikrat več kot konec leta 2017.