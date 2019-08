Filmski festival v Benetkah tudi letos s številnimi zvezdniki

pripravila Tatjana Zemljič

Benetke, 26. avgusta - V Benetkah bo med 28. avgustom in 7. septembrom potekal 76. filmski festival. V mednarodnem tekmovalnem programu bodo prikazali 21 celovečercev, med katerimi bodo novi filmi režiserjev Romana Polanskega, Stevena Soderbergha, Roya Anderssona in Todda Phillipsa. Festival bo odprl film The Truth japonskega režiserja Hirokazuja Kore-Ede.