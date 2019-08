V prvem polletju skoraj 6,3 milijona nočitev turistov

Ljubljana, 23. avgusta - V turističnih nastanitvenih obratih po državi so v prvih šestih mesecih letos skupaj našteli skoraj 2,56 milijona prihodov turistov, kar je 6,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Turisti so ustvarili 6,29 milijona nočitev, kar predstavlja 3,9-odstotno medletno rast. Izrazitejša je rast prihodov in nočitev pri tujih turistih.