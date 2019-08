Začeli ocenjevati škodo v gospodarstvu po julijskih neurjih

Ljubljana, 23. avgusta - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v četrtek začelo ocenjevati škodo v gospodarstvu po neurjih s poplavami, točo in močnim vetrom, ki so v začetku julija letos prizadele velik del osrednje, severne in vzhodne Slovenije. Vloge oškodovancev zbirajo do 29. avgusta, so danes sporočili z ministrstva.