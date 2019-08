Bayern in Lille naj bi se že dogovorila za prestop Sanchesa

München, 23. avgusta - Nemški nogometni velikan Bayern in francoski podprvak Lille naj bi se že dogovorila za prestop Renata Sanchesa v Francijo, poročajo mediji v Nemčiji in Franciji. Prestop dvaindvajsetletnega portugalskega igralca sredine igrišča naj bi stal med 20 in 25 milijoni evrov. Posel naj bi sklenili že v soboto.