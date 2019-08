Hrvaški avtobusni prevozniki s stavko opozorili na slabo stanje v sektorju

Zagreb, 23. avgusta - Na Hrvaškem so danes za 10 minut obstali avtobusi za prevoz potnikov na lokalni in medmestni ravni. Tako so prometni sindikati, ki zahtevajo višje plače, uveljavitev evropske uredbe o prevozniških storitvah in status uradne osebe za voznike, opozorili na neurejeno stanje v sektorju. Za september so napovedali tudi stavko za nedoločen čas.