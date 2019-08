Ustavno sodišče odpravilo omejitev odloga izvršbe doma zaradi posebno upravičenih razlogov

Ljubljana, 23. avgusta - Ustavno sodišče je razveljavilo drugi odstavek 71. člena zakona o izvršbi in zavarovanju, v kolikor se uporablja v primerih, ko gre za izvršbo za izpraznitev in izročitev nepremičnine, ki je dolžnikov dom. Sporni odstavek določa, da lahko sodišče odloži izvršbo tudi, ko so podani posebno upravičeno razlogi, a najdlje za tri mesece in le enkrat.