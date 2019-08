Na Jesenicah 1,5 milijona evrov za prenovo šol in vrtcev

Jesenice, 25. avgusta - Jeseniška občina je poletne počitnice izkoristila za izvedbo investicij in vzdrževalnih del v osnovnih šolah in vrtcih. Največja investicija, ki se izvaja, je čez milijon evrov vredna energetska sanacija Osnovne šole Toneta Čufarja, na Osnovni šoli Koroška Bela pa so zamenjali dotrajana okna. Skupaj naložbe znašajo okoli 1,5 milijona evrov.