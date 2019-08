Zbirka mrtvih del Jake Železnika v Galeriji P74

Ljubljana, 23. avgusta - V Galeriji P74 bodo drevi odprli razstavo Jake Železnika. Postavitev z naslovom Zbirka mrtvih del združuje 13 del tako spletne umetnosti kot e-literature, ki jih ni več možno videti v prvotni obliki v spletnem okolju in kontekstu. Prikazana so v analogni verziji, na papirju. Razstava bo na ogled do 6. septembra.