V Velenju začetek festivala mladih kultur Kunigunda

Velenje, 23. avgusta - V Velenju se danes začenja 22. festival mladih kultur Kunigunda. Ponudil bo od plesa, mistike in žanrsko raznolike glasbe do adrenalinskih dogodivščin, predstav in razstav, napoveduje organizator. Drevi bodo v klubu eMCe plac odprli razstavo Blaža Miklavčiča z naslovom Ambient Plague, v Hudi luknji pa bo nastopila zasedba Noctiferia.