Novak Đoković glavni favorit za rekordni nagradni sklad

New York, 23. avgusta - Srb Novak Đoković je dobil pet od zadnjih šestih grand slamov, skupaj s Špancem Rafaelom Nadalom in Švicarjem Rogerjem Federerjem pa tekmecem največjih turnirjev ni prepustil že od septembra 2016. Zadnji, ki si je drznil prekiniti monotonijo "velike trojice", je bil leta 2016 Švicar Stan Wawrinka prav na US Opnu, ki se začenja v New Yorku.