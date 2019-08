Vreme: Nastajale bodo posamezne plohe in nevihte

Ljubljana, 23. avgusta - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo posamezne plohe in nevihte. Več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.