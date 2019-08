V Moderni galeriji začetek mednarodne poletne šole

Ljubljana, 23. avgusta - S predavanjem umetnika Antona Vidokleja, ki mu bo sledila projekcija njegove Kozmične trilogije, se bo drevi v avditoriju Moderne galerije začela mednarodna poletna šola. V Moderni galeriji in Muzeju sodobne umetnosti Metelkova bo pod naslovom Veliki premik: Devetdeseta leta. Avantgarde v Vzhodni Evropi in njihova dediščina potekala do 30. avgusta.

Poletna šola, ki jo Moderna galerija letos pripravlja že drugo leto, bo nadaljevala izhodiščno zastavljene teme, povezane z dediščino vzhodnoevropskih avantgard. Letošnji poudarek bo še zlasti na velikih spremembah, ki so jih ob koncu 80. in na začetku 90. let minulega stoletja povzročili padec socializma, konec hladne vojne in restavracija kapitalizma. V središče debat bodo postavili paradigmo avantgardnega umetnika in umetnosti, ki se je v 90. letih bistveno zamajala in tudi spremenila, so zapisali v Moderni galeriji.

Predavatelji poletne šole so še Zdenka Badovinac, Boris Buden, Inke Arns, Keti Čuhrov, Arsenij Žiljajev, Branislav Dimitrijević, Charles Esche, Viktor Misiano, Marko Peljhan in Eda Čufer. Vsa javna predavanja bodo v avditoriju Moderne galerije.

V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (MSUM) bodo v sredo odprli razstavo Portret Jugoslavije v stilu skupine Art & Language. Leta 1975 so trije člani newyorške sekcije skupine Art & Language - Michael Corris, Jill Breakstone, Andrew Menard - obiskali Beograd in v sodelovanju z jugoslovanskimi konceptualnimi umetniki skušali indeksirati terminologijo, ki se je uporabljala v diskusijah o protislovjih znotraj kulturnih organizacij v samoupravnem socializmu.

Namen pričujoče razstave je, da bi z obstoječim arhivskim gradivom in dokumenti, kot so transkripcije, fotografije, pisma, zvočni posnetki, knjige, pamfleti in videoposnetki, aktualizirali omenjeno srečanje in izpostavili obsežen vpliv teh trdnih stališč o konceptualni umetnosti. Ta stališča bi danes lahko uporabili tako za prevpraševanje statusa nacionalne reprezentacije kot na bolj temeljni ravni za prevpraševanje neinstitucionalnih umetnostih praks, ki do države vzpostavljajo distanco, so zapisali v galeriji.

V četrtek bo Walid Raad, libanonski vizualni in uprizoritveni umetnik, ki živi in dela v New Yorku, na Odru pod zvezdami Lutkovnega gledališča Ljubljana izvedel javno predstavo Les Louvres in/ali brcanje mrliča za udeležence poletne šole v okviru festivala Mladi levi.

V predstavi je Raad vodič po razstavi. Za izhodišče jemlje artefakte in različne podatke, ki pa jih z narativnimi prijemi pelje mnogo dlje od dokumentarnosti. Njegove zgodbe, ki temeljijo na poznavanju zgodovine vojn in imperializma, življenjepisih različnih ljudi, umetnostni zgodovini, kapitalskih in premoženjskih dinamikah, kritikah orientalizma, umetnostnih trgih gledalca premetavajo med očaranostjo nad gibko in nadzanimivo naracijo in nenehno prežo, kje se narativ odlepi od dejstev in prehaja v druge registre - manipulacijo, metafore, pretiravanje.

Poletna šola Veliki premik: Devetdeseta leta. Avantgarde v Vzhodni Evropi in njihova dediščina je del štiriletnega programa Naše številne Evrope, ki ga vodi konfederacija muzejev Internacionala s partnerjema Akademijo Valand (Univerza v Göteborgu) in Državnim kolidžem za likovno umetnost in oblikovanje v Dublinu.