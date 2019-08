Milec: Mislim, da lahko napredujemo

Ljubljana, 23. avgusta - Nogometaši Maribora so v četrtek v bolgarskem Razgradu na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo iztržili neodločen izid brez golov proti Ludogorcu. V vijoličastem taboru so zadovoljni, da niso prejeli gola in so odigrali dobro tekmo v zadnji vrsti. Branilec Martin Milec verjame, da se lahko v Ljudskem vrtu veselijo napredovanja.