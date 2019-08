NYT: Izrael bombardiral skladišče orožja v Iraku

New York, 23. avgusta - Izrael je izvedel najmanj en letalski napad na skladišče orožja v Iraku, je v četrtek poročal ameriški časnik New York Times. V zadnjem mesecu je v oporiščih in skladiščih orožja iraških paravojaških sil Hašed al Šabi, ki jih v glavnem sestavljajo proiranske milice, odjeknilo več eksplozij.