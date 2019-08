Srce Sarajeva osvojila domačinka Ena Sendijarević

Sarajevo, 22. avgusta - V Sarajevu se je s podelitvijo nagrad končal natečajni del programa 25. filmskega festivala. Priznanje srce Sarajeva za najboljši igrani film je osvojila bosansko-nizozemska koprodukcija Take Me Somewhere Nice režiserke iz BiH Ene Sendijarević, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.