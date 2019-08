Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 8.)

Ljubljana, 22. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je slovenski premier Marjan Šarec izrazil naklonjenost gradnji drugega reaktorja v Nuklearni elektrarni Krško, o obnovi železniške proge med Mariborom in Šentiljem z evropskimi sredstvi in o postavljanju dodatne ograje na meji s Hrvaško.