Zagorelo v stanovanjski hiši v Piranu, štiri osebe v bolnišnici

Piran, 22. avgusta - Okoli 16. ure je zagorelo v stanovanjski hiši na Trubarjevi ulici v Piranu. Posredovali so gasilci koprske gasilske brigade, prostovoljni gasilci iz Pirana, Sečovelj in Babičev ter enota nujne medicinske pomoči. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Koper, so reševalci štiri osebe prepeljali v bolnišnico.