New York, 22. avgusta - Številni mediji poročajo, da se je najhitrejši atlet zadnjih let, Američan Christian Coleman, znašel v velikih težavah. Sprinter na 100 in 200 metrov se je trikrat izognil trem nenapovedanim dopinškim kontrolam v zadnjih 12 mesecih, kar pomeni, da mu grozi prepoved nastopanja.