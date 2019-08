Sirec obsojen za umor, ki je sprožil nasilne proteste v Chemnitzu

Dresden, 22. avgusta - Sirskega prosilca za azil, ki je lani z nožem do smrti zabodel 35-letnega Nemca v vzhodnonemškem mestu Chemnitz, je sodišče v Dresdnu danes obsodilo na devet let in pol zapora. Umor je avgusta lani sprožil večdnevno nasilje do tujcev in proteste skrajne desnice na ulicah mesta, poročajo tuje tiskovne agencije.