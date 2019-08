Sindikat žerjavistov zaradi neizplačanih obveznosti in odpovedi toži IPS-podjetje

Koper, 22. avgusta - Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper in Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti - z ramo ob rami sta sprožila tožbe zoper izvajalca pristaniških storitev (IPS) MD-Skip. Kot so zapisali v sindikatu žerjavistov, so se za tožbo odločili zaradi neizplačanih obveznosti delodajalca delavcem ter nezakonitih odpovedi pogodb o zaposlitvi.