Danes v Ljubljani sprejem za trikrat zlato Janjo Garnbret in ekipo

Ljubljana, 23. avgusta - Najuspešnejša športna plezalka na svetu Janja Garnbret se bo skupaj z dragocenim in žlahtnim tovorom in preostalo slovensko reprezentanco iz dežele vzhajajoče sonca v domovino vrnila popoldne. Za trikrat zlato slovensko šampionko in reprezentanco bo drevi ob 19. uri pred ljubljanskim Magistratom slovesni sprejem.