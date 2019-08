Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 22. avgusta - Indeksi na newyorških borzah uvodoma nimajo enotne smeri. Po poročanju tujih agencij, na trgu odmevajo v sredo objavljeni podatki o poslovanju nekaterih trgovinskih podjetij, kot sta Lowe's in Target, oči vlagateljev pa so že uperjene proti Jackson Holu v Wyomingu, ki bo konec tedna gostil vsakoletno srečanje guvernerjev centralnih bank.