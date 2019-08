Na Ptuju ministrska konferenca o prenosu znanja za napredek kmetijstva in podeželja

Ptuj, 23. avgusta - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi letos ob robu otvoritvenih slovesnosti mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra organizira mednarodno ministrsko konferenco. Tema letošnjega srečanja ministrov držav članic EU in kandidatk, ki bo na Ptuju, je krepitev oblikovanja in prenosa znanja za napredek kmetijstva in podeželja.