Ilustratorka Jelka Reichman praznuje 80. rojstni dan

Ljubljana, 23. avgusta - Ena najbolj priljubljenih slovenskih ilustratork Jelka Reichman danes praznuje 80 let. Ob njenih ilustracijah v slikanicah Šivilja in škarjice, Miškolin, Piki Jakob in Maček Muri so zrasle generacije otrok. Nastale so v 50 letih ustvarjanja in se vpisale med klasiko otroške in mladinske književnosti, njihova priljubljenost se prenaša iz roda v rod.