Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzgor

Ljubljana, 22. avgusta - SBI TOP indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi je danes pridobil 0,17 odstotka in se ustavil pri 864,56 točke. Po objavi polletnih poslovnih rezultatov so največjo rast zabeležile delnice Pozavarovalnice Sava, najprometnejše pa so bile za delnice Krke in NLB. Skupaj so vlagatelji ustvarili za 1,38 milijona evrov prometa.