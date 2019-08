Slovenske železnice prenovile Železničarski dom v Kranjski Gori

Kranjska Gora, 24. avgusta - Železničarski dom v Kranjski Gori je letos dobil povsem novo podobo. Nekdanji počitniški dom za otroke in mladino v središču Kranjske Gore je bil zadnjih nekaj let zaprt, sedaj pa so Slovenske železnice poskrbele za skoraj 1,4 milijona evrov vredno prenovo svoje nepremičnine. Ta bo namenjena letovanju aktivnih in upokojenih železničarjev.