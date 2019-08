S tujci v avtomobilu bežala pred policisti

Murska Sobota, 22. avgusta - Policijska patrulja je v sredo popoldne na pomurski avtocesti izsledila avtomobila srbskih registrskih številk, ki sta prevažala Turke, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Enemu vozniku je uspelo pobegniti, drugi voznik in njegov sopotnik, oba Srba, pa sta že v rokah policije in jima grozi kazen.