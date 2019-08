Požar na Cerju skoraj pogašen, požarišče bodo še nadzorovali

Miren, 22. avgusta - Požar na Cerju je skoraj pogašen in lokaliziran, je za STA povedal poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač. Helikopterji so že zaključili z delom, ostajajo pa v pripravljenosti. Na območju požara ostaja tudi požarna straža. Ponovno so odprli magistralno cesto Miren-Opatje Selo.