Zelko prijadral Sloveniji drugo olimpijsko kvoto

Tokio, 22. avgusta - Slovenski jadralec Žan Luka Zelko, ki je 9. julija na svetovnem prvenstvu v razredu laser v zalivu Miho na Japonskem končal na 26. mestu in tedaj za eno mesto zgrešil normo za nastop na olimpijskih igrah 2020, je po novem točkovanju in vseameriških igrah, ki so se sredi avgusta končale v Limi, vendarle Sloveniji priboril olimpijsko normo.