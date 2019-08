Na slovenskih avtocestah zastoji, daljše čakalne dobe tudi na mejnih prehodih

Ljubljana, 22. avgusta - Na dolenjski avtocesti je po informacijah prometnoinformacijskega centra nastal osem kilometrov dolg zastoj med Podsmreko in Višnjo Goro, tam se potovalni čas podaljša za eno uro. Dvokilometrski zastoj je nastal na gorenjski avtocesti, kilometer in pol dolg zastoj pa na podravski avtocesti. Daljše čakalne dobe so tudi na mejnih prehodih.