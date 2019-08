Dnevi poezije in vina predstavili osrednja pesniška gosta

Ptuj, 22. avgusta - Festival Dnevi poezije in vina je danes predstavil osrednja pesniška gosta. Oba, Radmila Lazić iz Srbije in Bei Dao s Kitajske, sta spregovorila o svojem pogledu na to umetnost in njen položaj v državi ter nasploh. Organizator, založba Beletrina, je pogovora pospremil s prevodom njunih zbirk Brez anestezije in Nismo nedolžni.