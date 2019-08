Francozinjama predolimpijska regata v Enoshimi

Tokio, 22. avgusta - Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retronaz sta zmagali v razredu 470 na predolimpijski jadralni regati v Enoshimi. Na Japonskem sta evropski prvakinji zlato potrdili z zmago v sklepni regati za medalje in osvojili 38 točk. Najboljši slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta zasedli enajsto mesto, tako da v zadnji regati nastopili.