Mladinska knjiga 80-letnico Svetlane Makarovič in Jelke Reichman obeležila s slikanicama

Ljubljana, 22. avgusta - Založba Mladinska knjiga je letošnjo 80-letnico pisateljice in pesnice Svetlane Makarovič ter ilustratorke Jelke Reichman obeležila z izidom slikanic Svetlane Makarovič Strašni volk ter Potepuh in nočna lučka. Prvo je na svojo željo ilustrirala Jelka Reichman, drugo Peter Škerl. Predstavili so še slikanico O začaranem žabcu tandema Roza - Čoh.