Na Igu se bo danes s številnimi delavnicami in predstavitvami odvil deseti Koliščarski dan

Ig, 24. avgusta - V Dolini Drage pri Igu bo danes potekal jubilejni deseti Koliščarski dan. Organizatorji za obiskovalce pripravljajo arheološke in naravoslovne delavnice in spoznavanje fosilov. S skupino Stik bo mogoče dolbsti drevak, izdelati miniaturno sekirico in drugo orodje ter polstiti volno. V primeru slabega vremena bo prireditev prestavljena na nedeljo.