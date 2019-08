Na Hrvaškem pet poškodovanih v lokalu med tekmo Crvene zvezde

Zagreb/Knin, 22. avgusta - Na območju Knina na Hrvaškem so v sredo zvečer zamaskirane osebe napadle goste in lastnike lokala, v katerem so po televiziji spremljali nogometno tekmo kvalifikacij za ligo prvakov beograjske Crvene zvezde. Hrvaška policija je potrdila, da je bilo v lokalu poškodovanih pet gostov. V podobnem napadu v drugem lokalu pa nihče ni bil poškodovan.