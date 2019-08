Turka zaradi nezakonitega prevoza migrantov čaka preiskovalni sodnik

Brežice, 22. avgusta - Policisti so v sredo v Mokricah pri kontroli avtomobila nemških registrskih oznak odkrili, da je 33-letni državljan Turčije v njem prevažal šest Turkov, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Voznika čaka ovadba zaradi prepovedanega prehajanja meje in zagovor pred preiskovalnim sodnikom, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.