Prijete na podlagi mednarodnih tiralic Slovenija najpogosteje vrača v države EU in Balkana

Ljubljana, 27. avgusta - Policisti med kontrolami prometa ter nadzorom na meji odkrijejo tudi osebe, za katerimi so razpisane mednarodne tiralice. Te osebe po prijetju običajno odvedejo do preiskovalnega sodnika, ki odloči o nadaljnjih postopkih. Najpogosteje prijete osebe izročajo državam EU ter zahodnega Balkana, so pojasnili na policiji.