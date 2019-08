Zaradi asfaltiranja zaprt del Vodnikove ceste

Ljubljana, 22. avgusta - Zaradi asfaltiranja bo od petka do predvidoma nedelje za ves promet zaprta Vodnikova cesta na odseku od Bitenčeve ulice do vključno križišča s Šišensko cesto, so sporočili iz ljubljanske občine. Obvoz bo po Celovški cesti in servisnih cestah ob ljubljanski obvoznici oziroma po Podutiški cesti. Po spremenjeni trasi bodo vozili tudi mestni avtobusi.