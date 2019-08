IMF in kongresni urad posvarila Trumpa pred nepremišljeno politiko

Washington, 22. avgusta - Ameriške carine na kitajsko blago ne bodo zmanjšale ameriškega zunanjetrgovinskega primanjkljaja, prav tako ne bodo ošibile dolarja, so v sredo opozorili v Mednarodnem denarnem skladu (IMF). Ameriška trgovinska politika bo ameriški BDP do leta 2020 oklestila za 0,3 odstotne točke, pa so izpostavili v ameriškem kongresnem proračunskem uradu (CBO).