Vlak na progi med Duplico in Kamnikom trčil v mladoletno osebo

Kamnik, 22. avgusta - V sredo malo pred 19. uro je na železniški progi med Duplico in Kamnikom vlak iz smeri Ljubljane trčil v mladoletno osebo, so sporočili s PU Ljubljana. Po do sedaj zbranih obvestilih se je mladoletna oseba, ki je bila v skupini drugih mladoletnikov, preveč približala tirom. Po trku so hudo poškodovano osebo prepeljali v UKC Ljubljana.