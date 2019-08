Incidenti po tekmi v Bernu: spopad navijačev, steklenica zadela PR-ovko

Bern, 22. avgusta - Nogometaši Young Boys so sinoči na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Bernu remizirali z beograjsko Crveno zvezdo (2:2), domači navijači pa niso bili zadovoljni z razpletom tekme. A do prvih incidentov je prišlo že pred tekmo, ko so napadli več sto navijačev Crvene zvezde na poti do stadiona, nekaj je bilo poškodovanih.