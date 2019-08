Alain Giresse zapustil selektorski stolček Tunizije

Tunis, 22. avgusta - Nekdanji odličen francoski nogometaš Alain Giresse, ki je skupaj z Michelom Platinijem, Luisom Fernandezom in Jeanom Tiganajem leta 1984 popeljal Francijo do evropskega naslova, je po manj kot letu dni zapustil selektorski položaj Tunizije. Giresse se je s tunizijsko nogometno zvezo sporazumno razšel, so še sporočili iz tabora te afriške države.