Rusija in Kitajska zaradi novih ameriških manevrirnih raket zahtevata sklic VS ZN

Madrid, 22. avgusta - Ruski predsednik Vladimir Putin je v sredo ocenil, da bi ZDA lahko v Romuniji in na Poljskem namestile nove manevrirne rakete, kar je ocenil kot grožnjo, na katero bi morala Moskva odgovoriti. Rusija in Kitajska pa zaradi "izjav ameriških predstavnikov" in načrtov ZDA za razvoj raket srednjega dosega zahtevata sklic seje Varnostnega sveta ZN.