Ponomarenko Janićeva in Ostermanova v A finalu na 200 metrov

Szeged, 21. avgusta - Prvi dan svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah in parakajakaštvu v Szegedu, na katerem sodeluje več kot tisoč tekmovalk in tekmovalcev iz 101 države, sta se Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman brez težav uvrstili v finale A ženskih kajakaških dvojcev na 200 metrov. Vid Debeljak pa se je na 200 metrov uvrstil v polfinale.