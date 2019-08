Za začetek Dnevov poezije in vina razmislek o dvojnem obrazu Evrope in (so)odgovornosti

Ptuj, 21. avgusta - Z branjem pisma Evropi, ki ga je pripravil bolgarsko-nemški literat Ilija Trojanow, se je na Ptuju začel festival Dnevi poezije in vina. Večkrat nagrajeni avtor je v njem opisal dvojni obraz celine, in tudi sveta, ki ob grozotah, kot so teptanje človekovih pravic, korupcija, davčne oaze, uničevanje zemlje, ne ukrepa, čeprav bi lahko.