Začenja se rekonstrukcija ceste med Šmarjeto in Škofjo vasjo

Celje, 21. avgusta - Gradbeno podjetje KIT-AK iz Rogaške Slatine začenja z rekonstrukcijo ceste med Šmarjeto in Škofjo vasjo. Kot so sporočili s celjske občine, bo težko pričakovana rekonstrukcija kilometra ceste stala okoli 2,2 milijona evrov, končana pa mora biti do 9. junija 2020.