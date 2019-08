Državna komisija zavrgla zahtevka za revizijo pri izboru izvajalca karavanškega predora

Ljubljana, 21. avgusta - Državna revizijska komisija je zavrgla zahtevka Gorenjske gradbene družbe in Kolektorja za revizijo v postopku izbire izvajalca gradnje druge cevi karavanškega predora. Na Darsu predvidevajo, da bodo odločitev o tem, s katerimi ponudniki bodo izvedli pogajanja, izdali do sredine septembra, a so tudi v nadaljnjem postopku možne pritožbe.