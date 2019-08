Zaradi del na območju BTC zaprto krožišče pri hotelu

Ljubljana, 22. avgusta - Zaradi rekonstrukcije ceste bodo danes za ves promet zaprli krožišče Bratislavske in Leskovškove ceste ter Argentinske ulice (pri Hotelu Radisson Blu). Zapora bo trajala do nedelje, obvoz pa bo po Šmartinski, Kajuhovi, Letališki in Leskoškovi cesti, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.