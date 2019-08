Štipendije kandidatom za vojake med najvišjimi kadrovskimi štipendijami v Sloveniji

Ljubljana, 21. avgusta - Štipendije ministrstva za obrambo trenutno prejema 32 dijakov in študentov, lani so podelili 25 štipendij, predlani pa le sedem. V tem letu je ministrstvo dvignilo višino štipendij, tako da so zdaj med najvišjimi kadrovskimi štipendijami v Sloveniji. Štipendija za študente z vsemi dodatki lahko znese tudi do 500 evrov, so sporočili iz ministrstva.